Психологическую помощь могут получить тюменские участники СВО и их семьи круглосуточно

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Федеральный чат Комитета семей воинов Отечества медико-психологической поддержки семей и участников СВО перешел на круглосуточный режим работы с 1 апреля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"К нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать личные данные. И это тоже стало одним из дополнительных факторов востребованности именно такого формата психологической помощи", - сказала руководитель комитета Юлия Белехова.

В чате работает команда высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям. Обратиться в чат может житель любого региона страны, независимо от своего часового пояса.

"Мы видим запрос на цифровой формат общения, когда не надо идти в поликлинику, тебя не увидят соседи. За восемь месяцев работы чата специалистами отработано более 1 тысячи 800 индивидуальных обращений. Еще чат спасает в удаленных территориях, где отсутствуют медицинские психологи", - отметил координатор чата, руководитель федерального проекта "ЗдравКонтроль", член Общественной палаты РФ Евгений Мартынов.

В чат уже подключилось более 11 тыс. человек из разных регионов страны.