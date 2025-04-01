Александр Моор поставил задачи перед первичными отделениями "Единой России"

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Александр Моор поставил задачи перед первичными отделениями "Единой России" на заседании регионального совета первичных отделений в Тюмени. Одной из главных тем для обсуждения стало взаимодействие первичек и муниципальных депутатов.

Депутат Госдумы, руководитель Уральского межрегионального координационного совета "Единой России" Иван Квитка обозначил направления работы с муниципальными депутатами: популяризация лучших муниципальных практик, внедрение эффективных форматов командной работы, обучение муниципальных депутатов на площадке Высшей партийной школы и развитие горизонтальных связей между депутатами разных регионов. "Эта работа в Тюменской области уже начата. Только у вас подписаны соглашения о совместной работе регионального и местного отделения в Краснодоне и между Тюменской городской думой и Советом Краснодонского муниципального округа", - подчеркнул он.

Год муниципального депутата "Единая Россия" проведет сбор инициатив по совершенствованию законодательства, касающегося работы муниципальных депутатов. "Особенно это важно на старте большой федеральной кампании по выборам Госдумы, Тюменской областной думы, которые пройдут в 2026 году", - сказал Иван Квитка.

По словам Александра Моора, именно во взаимодействии с первичками муниципальные депутаты помогут сделать работу с людьми эффективнее. "Это позволит качественно решать местные вопросы. Депутаты наделены полномочиями, непосредственно решают вопросы местного значения, связанные с благоустройством, работой жилищно-коммунального хозяйства. И они должны обращать внимание на работу первичек, иметь с ними обязательный контакт", - отметил Александр Моор.

В Тюменской области работает 1 тыс. 95 первичных отделений партии, 129 секретарей являются депутатами различного уровня. Руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова напомнила о том, что в декабре 2024 года президиум Генсовета партии принял новое положение о первичном отделении, в котором были учтены и предложения Тюменской области. С идеей создания советов первичных отделений на региональном уровне выступил тюменец Сергей Кудрявцев, секретарь 242 первички Тюмени. Его предложение поддержал председатель партии Дмитрий Медведев. 31 октября 2024 года в Тюменской области был создан региональный совет первичных отделений, его руководителем избран Александр Сукаченко, именно его первичка стала лучшей по итогам 2024 года.

О взаимодействии депутатов Тюменской городской думы с первичными отделениями рассказал руководитель депутатской фракции "Единая Россия" в Тюменской городской думе Дмитрий Осипов. Он уточнил, что запущена практика совместных приемов, когда вместе с депутатом в решении вопросов граждан задействованы активисты первичных отделений и профильные специалисты из состава первичек. "Мы активно продолжаем практику проведения встреч с первичными отделениями на территории нашего города. Тематика, как правило, касается вопросов повышения эффективности работы первичных отделений на местах, благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, реализации национальных проектов, Народной программы партии. Помогают наши активисты и в области реализации партийных проектов. При их активном участии формируются гуманитарные грузы для участников СВО, вместе мы поддерживаем бойцов и их родных", - сообщил депутат.

Секретарь первичного отделения №15 поселка Винзили Тюменского района Елена Дремина поделилась опытом работы вовлечения первичных отделений в предварительное голосование и период агитации в избирательных кампаниях. Александр Сукаченко на заседании рассказал о гуманитарной миссии партии, доставке грузов от "Единой России" в зону СВО и приграничные территории. "Мы совершили 20 поездок в зону СВО. За это время посетили десятки городов и поселков, более 50 военных подразделений. Каждая поездка – это больше, чем просто доставка груза. Это возможность поддержать тех, кто столкнулся с невероятными трудностями", - поделился Александр Сукаченко.

Квадрокоптеры, системы РЭБ, тепловизионные прицелы и другую необходимую технику привозят из Тюменской области на передовую. По просьбе одного из секретарей первички, которая сейчас работает врачом в зоне СВО, был в короткие сроки укомплектован и доставлен на фронт модульный медицинский кабинет. Большой запрос от бойцов на предоставление транспорта, и его тоже регулярно доставляют тюменским военнослужащим.

Александр Моор обозначил задачу - усилить работу с бойцами СВО и их семьями - и поблагодарил партийный актив за постоянную помощь фронту и поддержку военнослужащих. Он поручил Александру Сукаченко и его товарищам передать оборудование для тюменских бойцов СВО — детекторы дронов "Булат". Военнослужащие оценивают их как очень эффективную технику, которая спасает жизни ребятам на передовой. "Перед нами также стоит немало других задач. Впереди нас ждут выборы в Государственную думу и Тюменскую областную думу, обновление Народной программы "Единой России". В работе над составлением нового программного документа особая роль отведена первичкам, а также региональному совету первичных отделений. Секретари первичек — это связующее звено между людьми и властью. Ваши инициатива, активность и стремление к работе определяют успех общей деятельности", - обратился Александр Моор к участникам заседания.