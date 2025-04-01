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До 10 градусов тепла ожидается в Тюменской области в выходные

Общество, 10:13 11 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 10 градусов и до ноля градусов в ночные часы прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие выходные, 12 и 13 апреля. Как сообщает центр Фобос, в регионе ожидается переменная облачность, есть вероятность осадков, в северных районах возможен снег.

В Тюмени в субботу, 12 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дымка. Днем температура составит от 8 до 10 градусов, ночью – плюс 3. Ветер слабый западного направления.

В воскресенье, 13 апреля, синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем от 7 до 9 градусов тепла, ночью – до ноля. Ветер западный, сильный, с порывами до 11 метров в секунду.

Следующая неделя в областном центре начнется с прохладной погоды – в понедельник, 14 апреля температура днем не поднимется выше 5 градусов. Однако уже во вторник потеплеет до плюс 10, а в среду пройдет небольшой дождь.

Любовь Голышева

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