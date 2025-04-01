В Тюменской области 56 бывших узников концлагерей получат выплаты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

56 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей получат выплату в 20 тыс. рублей в Тюменской области. Меру поддержки приурочили к 80-летию Победы, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Выплату предоставят из регионального бюджета в дополнение к федеральной в автоматическом режиме.

"В эту памятную дату желаю крепкого здоровья и только мирного неба над головой!", - сказал глава региона.

Отметим, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей предоставляют: ежемесячную денежную выплату, набор социальных услуг, включающий обеспечение необходимыми лекарствами, путевки на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний). Также обеспечивают бесплатным проездом на пригородном железнодорожном транспорте, междугородном транспорте к месту лечения, возмещают расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.