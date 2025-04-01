  • 12 апреля 202512.04.2025суббота
  • USD84,0040
    EUR96,2163
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер западный

Оборудование стоимостью 5 млн рублей поступило в филиалы областной больницы в Ишиме

Общество, 09:49 12 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оптические фиброгастроскопы стоимостью 5 млн рублей получили три филиала Областной больницы № 4 в Ишиме. Новое оборудование поставили в Армизонскую, Бердюжскую и Викуловскую районные больницы, сообщает пресс-служба учреждения.

Фиброгастроскоп помогает в диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта. С его появлением пациенты буду получать более качественные медицинские услуги, а врачи могут с высокой точностью выявлять даже самые незначительные изменения в состоянии слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Новое оборудование используют в экстренных случаях, чаще в палате интенсивной терапии. Благодаря наличию оптики удалось выявить у пациента редкое заболевание — синдром Мэллори-Вейса, проявляющийся при желудочно-кишечном кровотечении.

Помимо того, что фиброгастроскоп дает яркое и детальное изображение. Это упрощает процесс изучения тканей и органов, при необходимости с его помощью можно провести биопсию и получить дополнительные сведения о состоянии здоровья пациента.

Отметим, поставка оборудования стала возможной благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая входит в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Продолжительная и активная жизнь , продолжительность жизни

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 12.04.2025Эксперты советуют наводить порядок на садовых участках уже сейчас
15:54 12.04.2025Новую книгу Анны Неркаги "Предание об одиноком человеке" презентовали в Менделеевке
15:21 12.04.2025Новый ФАП откроют в Ишимском районе летом
14:38 12.04.2025Тюменцы приняли участие в образовательной программе "Мастерская сотрудничества"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора