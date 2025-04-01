Оборудование стоимостью 5 млн рублей поступило в филиалы областной больницы в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оптические фиброгастроскопы стоимостью 5 млн рублей получили три филиала Областной больницы № 4 в Ишиме. Новое оборудование поставили в Армизонскую, Бердюжскую и Викуловскую районные больницы, сообщает пресс-служба учреждения.

Фиброгастроскоп помогает в диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта. С его появлением пациенты буду получать более качественные медицинские услуги, а врачи могут с высокой точностью выявлять даже самые незначительные изменения в состоянии слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Новое оборудование используют в экстренных случаях, чаще в палате интенсивной терапии. Благодаря наличию оптики удалось выявить у пациента редкое заболевание — синдром Мэллори-Вейса, проявляющийся при желудочно-кишечном кровотечении.

Помимо того, что фиброгастроскоп дает яркое и детальное изображение. Это упрощает процесс изучения тканей и органов, при необходимости с его помощью можно провести биопсию и получить дополнительные сведения о состоянии здоровья пациента.

Отметим, поставка оборудования стала возможной благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая входит в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь".