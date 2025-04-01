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Жителям Тюменской области привели данные о детском кибербуллинге

Общество, 10:31 13 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 % детей сталкиваются с кибербуллингом. Каждый десятый ребенок получал в интернете обидные сообщения или мемы, а также сталкивался с тем, что создавали группы и паблики, направленные на его травлю. Таковы данные опроса "Лаборатории Касперского".

"Кибербуллинг, проявляется в систематических оскорблениях в сети и может иметь крайне негативные последствия для психики ребенка. 25 процентов родителей, которые знали о травле своих детей, отметили снижение самооценки ребенка, 21 процент — сильный стресс, еще столько же — замкнутость и уход в себя", - сообщает компания.

По словам кандидата психологических наук и научного сотрудника Института образования ВШЭ Марии Новиковой, дети часто не знают, как правильно реагировать на травлю в интернете, и это может привести к длительным психологическим последствиям.

"Важно, чтобы дети знали, что они не одни и могут обратиться за помощью к взрослым, которым доверяют. Поддержка со стороны родителей и учителей может сыграть решающую роль в преодолении последствий кибербуллинга и восстановлении уверенности в себе. Если ситуация включает угрозы, распространение интимных фото и прочие ситуации, представляющие основания для опасений в их безопасности, родители напишут заявление в полицию", - подчеркнула - говорит Мария Новикова.

Она отметила, когда угроза исходит от одноклассников, детей из школы, родители должны связаться с классным руководителем, а если обращение остается без ответа - с администрацией школы. Надо не просто обсудить ситуацию, а прояснить алгоритмы конкретных действий, которые предпримет школа, пишет tmn.aif.ru.

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