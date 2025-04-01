Налоговики помогут тюменцам задекларировать доходы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Задекларировать свои доходы помогут жителям Тюменской области сотрудники регуправления ФНС России в "День открытых дверей". Проконсультироваться и получить помощь при заполнении документов можно будет 17 апреля с 9 до 20 часов.

Декларационная кампания заканчивается 30 апреля. До этого срока налогоплательщики должны отчитаться о доходах, полученных в 2024 г., по форме 3-НДФЛ. "Вслух.ру" выяснил, что в Тюменской области это касается 37,5 тыс. физических лиц. Из них 57 % продали недвижимость, 37 % - транспорт раньше минимального срока владения.

Более 25 % граждан выполнили свою обязанность. Начисленный налог нужно будет оплатить до 15 июля.

Уточнить информацию можно в УФНС России по Тюменской области по телефонам горячей линии (3452) 39-35-41, доб. 1433, 1432, 1529,1522.

Действует единый контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22.