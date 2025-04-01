Александр Моор: в ближайшие пять лет экономике региона потребуются почти 10 тысяч специалистов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 10 тыс. специалистов потребуются различным отраслям экономики региона в ближайшие пять лет. Такие данные привел губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24", рассказывая о развитии системы среднего профобразования, сообщает инфоцентр областного правительства.

"Мы провели анкетирование работодателей, почти 900 компаний было опрошено. Выяснили, какие сколько и какие специалисты потребуются в предстоящие пять лет. Общий спрос - порядка десяти тысяч разных специалистов. Оценили возможность нашей системы образования. В ближайшие пять лет количество выпускников школ, которые могут получить необходимые специальности в средних профессиональных образовательных организациях, сопоставимо с этой задачей", - уточнил глава региона в программе "Сделано в России", где была поднята тема развития отрасли машиностроения, в том числе подготовка кадров.

К примеру, в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства ежегодно дополняют учебный план. В 2025 г. впервые наберут учащихся по новому направлению "Информационное моделирование в строительстве". По завершению обучения студенты смогут построить детальную 3D-модель здания или завода.

Годом ранее благодаря региональной поддержке ввели в эксплуатацию учебное здание на 600 кв. м. Это позволило ввести дополнительные учебные места по таким направлениям, как сварочное производство, общестроительные работы.

В рамках проекта "Кадры – под ключ" действует более 200 соглашений с работодателями. А в ближайшие три года в Тюменской области планируют создать почти шесть тыс. бюджетных мест в колледжах и техникумах.

В 2025 году на развитие системы среднего профессионального образования из регионального бюджета направят около 11 млрд рублей.

В рамках федерального проекта "Профессионалитет" в регионе действуют три кластера: "Клиническая и профилактическая медицина”, "Машиностроение", "Транспорт и дорожное строительство", формируется заявки и на другие направления.

Видеозапись выпуска программы "Сделано в России" - здесь.