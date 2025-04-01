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Движение транспорта остановят у ЖК "Московский дворик" Тюмени в ночь на 14 апреля

Общество, 12:32 13 апреля 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Движение транспорта остановят на автомобильной дороге Екатеринбург - Тюмень у ЖК "Московский дворик" Тюмени в ночь на 14 апреля. Ограничение будет действовать всего один час с 00 час. 55 минут до 2 час. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Подрядчикам предстоит поднять и смонтировать пролётное строение надземного пешеходного перехода. Возведение входных групп с обеих сторон выполнено", - уточняется в сообщении.

Напомним, при строительства новой развязки на Московском тракте возводят два надземных пешеходных перехода. Второй расположится у ЖК "Колумб".

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# Московский тракт , надземный переход , строительство

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