Движение транспорта остановят у ЖК "Московский дворик" Тюмени в ночь на 14 апреля

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Движение транспорта остановят на автомобильной дороге Екатеринбург - Тюмень у ЖК "Московский дворик" Тюмени в ночь на 14 апреля. Ограничение будет действовать всего один час с 00 час. 55 минут до 2 час. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Подрядчикам предстоит поднять и смонтировать пролётное строение надземного пешеходного перехода. Возведение входных групп с обеих сторон выполнено", - уточняется в сообщении.

Напомним, при строительства новой развязки на Московском тракте возводят два надземных пешеходных перехода. Второй расположится у ЖК "Колумб".