Движение транспорта остановят у ЖК "Московский дворик" Тюмени в ночь на 14 апреля
Движение транспорта остановят на автомобильной дороге Екатеринбург - Тюмень у ЖК "Московский дворик" Тюмени в ночь на 14 апреля. Ограничение будет действовать всего один час с 00 час. 55 минут до 2 час. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
"Подрядчикам предстоит поднять и смонтировать пролётное строение надземного пешеходного перехода. Возведение входных групп с обеих сторон выполнено", - уточняется в сообщении.
Напомним, при строительства новой развязки на Московском тракте возводят два надземных пешеходных перехода. Второй расположится у ЖК "Колумб".