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В Увате закрыли пеший переход через реку Иртыш

Общество, 13:24 13 апреля 2025

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Пеший переход через реку Иртыш закрыли в Увате 13 апреля. Проводится демонтаж пешеходных мостков, сообщает администрация муниципального района.

Для перевозки пассажиров организовано движение судна на воздушной подушке, которое курсирует по расписанию. С понедельника по пятницу рейсы выполняют с 6 час. до 11 час., с 13 час. до 14 час., с 15 час. 20 минут до 16 час. 20 минут, с 17 час. до 19 час. 20 минут, с 20 час. 20 минут до 23 час.

В выходные и праздничные дни с 6 час. до 9 час. 30 минут, с 13 час. до 14 час., с 17 час. до 18 час., с 20 час. до 22 час. 30 минут.

При чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

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