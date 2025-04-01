Артисты с ОВЗ представят тюменцам спектакль "Баба Шанель"

| Фото: vk.com/toovoi | Фото: vk.com/toovoi

Премьера инклюзивного спектакля "Баба Шанель" артистов с ОВЗ, членов Нижнетавдинской районной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) начнется в тюменском ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) 20 апреля в 19 часов.

По информации регионального отделения ВОИ, постановка создана по пьесе драматурга из Екатеринбурга Николая Коляды. И будет интересна зрителям всех возрастов, так как сочетает в себе юмор, драму и музыку.

"Баба Шанель" - это комедия - история двух подруг Капитолины Петровны и Сары Абрамовны. Они живут в небольшом городке и решают организовать ансамбль, чтобы покорить зрителей своим талантом. В спектакле много ярких и запоминающихся персонажей, каждый из которых обладает своим характером и историей. Вместе они преодолевают трудности и находят свое место в жизни.

Вход бесплатный.

Возрастное ограничение: 16+.