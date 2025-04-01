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Слиток серебра в 1 кг изъяли на таможенном посту тюменского аэропорта

Происшествия, 16:48 15 апреля 2025

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Серебряный слиток с оттиском пробы 999,9 весом 1 кг изъяли во время контроля авиарейса Тюмень – Баку сотрудники таможенного поста аэропорта Рощино. Житель Надыма вез подарок, приобретенный в отделении банка для сына, который занимается коллекционированием аналогичных предметов, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Подарок не относится к товарам для личного пользования, а значит, гражданин обязан был задекларировать товар в письменной форме. Товар изъяли.

"При пересечении таможенной границы ЕАЭС физическим лицам следует внимательно изучать правила перемещения товаров во избежание негативных последствий. Не все категории товаров могут быть отнесены к товарам для личного пользования", – пояснил заместитель начальника таможенного поста аэропорта Рощино Тюменской таможни Вахтанг Кация.

В отношении гражданина возбудили дело об административном правонарушении. Экспертиза установила рыночную стоимость серебряного слитка – 99 тыс. рублей.

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# аэропорт Рощино , Тюменская таможня

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