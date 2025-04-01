Обелиски и памятники привели в порядок в Тюменском районе

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

К акции "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры" присоединился Тюменский район. Она приурочена к Международному Дню охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Акция помогает сохранить памятники и создает уникальную среду для развития добровольческого сообщества, сообщает пресс-служба районной администрации.

В с. Богандинское привели в порядок обелиск погибшим в Великой Отечественной войне воинам, памятник труженикам тыла, а также прилегающую территорию. В субботнике приняли участие работники сельского клуба, волонтеры отряда "Добродал" и неравнодушные жители села.

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

В д. Якуши сотрудники сельских клубов и добровольцы убрали территорию памятника "АСТАНА ЯКУШИНСКАЯ–2". Он включен в число региональных памятников историко-культурного наследия.