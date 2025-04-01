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Участники "Студвесны" устроили для тюменцев уличный концерт

Общество, 18:05 15 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Участники "Студенческой весны" выступили на пешеходной улице Дзержинского Тюмени 15 апреля. Часовой концерт посвятили 30-летию областного фестиваля.

"Уровень студенческого творчества с каждым годом растет. Все же правильно говорят, что со временем количество переходит в качество. У нас с каждым разом количество заявок больше, и те коллективы, что не первый год выступают, создают уникальные и интересные номера, которые вдохновляют и заряжают энергией. Хочется, чтобы как можно больше людей к этому прикоснулось. Поэтому сегодня, под завершение фестиваля, когда уже и участники стали свободнее, и у организаторов появилось больше времени, мы поделились творчеством лучших из лучших с городом", — сказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель дирекции фестиваля, куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Ребята исполнили авторские песни, а также показали различные танцевальные номера. Для жителей выступили студенты Тюменского госинститута культуры, Многопрофильного колледжа ТИУ, ТюмГУ, колледжа искусств, колледжа производственных и социальных технологий.

Кроме этого, организаторы установили фотобудку, где все желающие могли сделать моментальное брендированное фото. Предлагали тюменцам и обменяться фирменными открытками и поучаствовать в розыгрыше призов и билетов на гала-концерт фестиваля.

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Напомним, итоги "Студвесны" подведут в Тюменской филармонии 16 апреля. В официальной группе во ВКонтакте будет организована трансляция.

Виктория Макарова

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# Илья Титов , студвесна , студенты , Студенческая весна

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