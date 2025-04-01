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Владимир Якушев знакомился с производством лекарственных препаратов

Общество, 17:23 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев осмотрел производственные мощности "Фармасинтеза" в Иркутске. Современные заводы этой группы компаний работают в Иркутске, Санкт-Петербурге, Уссурийске, Братске и Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Иркутске один из самых больших фармзаводов в России. На предприятии в круглосуточном режиме в четыре смены работают 1 тыс. 800 человек. В состав входят пять производственных цехов и 20 производственных линий. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев пообщался с коллективом и ознакомился с производством лекарственных препаратов, в том числе – в новейшем цехе стерильных и твердых лекарственных форм.

"Развитие фармацевтической отрасли в нашей народной программе находится на особом контроле. Сегодня воочию убедились, что предприятия, которые эту нишу активно заняли, развиваются. Можно смело говорить, что препараты, в которых есть потребность у жителей, мы точно получим. И те жесткие внешние условия, которые создают для нашей страны, мы можем преодолеть с помощью таких предприятий", - сказал Владимир Якушев.

В Тюмени предприятие "Фармсинтез" постоянно наращивает объемы производства. Зарегистрировано свыше 100 наименований, большая часть которых входит в перечень жизненно важных. За последние несколько лет запущено семь новых производственных линий.

"Фармасинтез-Тюмень" начал работу в 2015 году. Предприятие развивается, в том числе при поддержке регионального правительства.

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# Владимир Якушев , ГК Фармасинтез

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