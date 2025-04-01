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Профориентационное занятие для школьников провели сотрудники компании "Транснефть – Сибирь"

Общество, 13:20 18 апреля 2025

Елена Григорьева | Фото: Елена Григорьева

Сотрудники "Транснефть – Сибири" провели ознакомительные экскурсии для школьников в рамках профессиональной ориентации. Цель – содействие учащимся в выборе будущей профессии и формирование перспективного кадрового резерва предприятия.

Для десятиклассников школы № 52 г. Тюмени провели экскурсию по территориальному диспетчерскому пункту "Тюмень" в аппарате управления АО "Транснефть – Сибирь". Они увидели, как в режиме реального времени осуществляется управление и контроль работы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, как обустроено рабочее место диспетчеров.

"Школьники интересовались, как работают нефтеперекачивающие станции, как осуществляется движение нефти по трубопроводам, кто за этим следит. Мы им показали рабочее место диспетчера, рассказали о профессии. И, конечно, дети смогли сами попробовать на специальном тренажере отработать действия по запуску насосных агрегатов на НПС и остановке технологического участка при возникновении нештатной ситуации. Тренажер вызвал большой интерес у старшеклассников, все хотели поучаствовать", – рассказала главный диспетчер по транспортировке нефтепродуктов АО "Транснефть – Сибирь" Анастасия Кумызова.

"Профессии трубопроводного транспорта нефти, на мой взгляд, очень интересные. Мои родители тоже работают в нефтегазовой отрасли, поэтому с удовольствием посещаю экскурсии на предприятиях. Сегодня нам показали работу диспетчеров. Поразило то, какой объем работы выполняется специалистом, множество параметров, за которыми ему надо постоянно следить, анализировать, принимать решения. Конечно, все автоматизировано, но ответственность большая", – поделился участник экскурсии Артем Богданов.

АО "Транснефть – Сибирь" ведет системную работу по взаимодействию со школьными учебными заведениями в регионах присутствия и активно сотрудничает в сфере профориентации и подготовки будущих кадров предприятия.

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# Транснефть - Сибирь

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