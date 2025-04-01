  • 18 апреля 202518.04.2025пятница
  • USD82,0200
    EUR93,2513
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер северо-западный

Шесть тысяч камер подключены к системе "Безопасный город" в Тюменской области

Общество, 14:15 18 апреля 2025

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Свыше 6 тысяч камер видеонаблюдения подключены к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город" в Тюменской области. Из них 52 камеры заработали с апреля 2025 года.

Как отметили в областном департаменте информатизации, тюменцы могут воспользоваться системами видеонаблюдения, например для определения виновника ДТП или иного происшествия. Для этого нужно обратиться в УМВД России по Тюменской области для просмотра и выгрузки видеозаписи.

Только в 2024 году в регионе при помощи модуля распознавания лиц АПК "Безопасный город" задержали 104 человек, находящихся в розыске, раскрыли 42 преступления и задержали 79 транспортных средств. Также в прошлом году было расширено количество лицензий на распознавание государственных регистрационных знаков транспортных средств, их цвета, модели и марки.

Отметим, срок хранения записей с камер видеонаблюдения составляет 30 дней. Для получения видеозаписи нужно составить обращение, указав ФИО, адрес электронной почты для направления ответа, суть обращения, приложить необходимые документы и материалы в электронной форме. Подать обращение можно лично, отправив почтой заказным письмом с уведомлением о вручении. Также это можно сделать на сайте УМВД по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# камеры видеонаблюдения , программа «Безопасный город»

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:37 18.04.2025Зиля Гарипова рассказала тюменцам о важности третьего места в жизни горожан
14:26 18.04.2025Тюменцы присоединятся к всероссийской патриотической акции "Окна Победы"
14:15 18.04.2025Шесть тысяч камер подключены к системе "Безопасный город" в Тюменской области
14:04 18.04.2025141 лифт заменят в многоквартирных домах в Тюменской области до конца года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора