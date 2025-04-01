Шесть тысяч камер подключены к системе "Безопасный город" в Тюменской области

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Свыше 6 тысяч камер видеонаблюдения подключены к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город" в Тюменской области. Из них 52 камеры заработали с апреля 2025 года.

Как отметили в областном департаменте информатизации, тюменцы могут воспользоваться системами видеонаблюдения, например для определения виновника ДТП или иного происшествия. Для этого нужно обратиться в УМВД России по Тюменской области для просмотра и выгрузки видеозаписи.

Только в 2024 году в регионе при помощи модуля распознавания лиц АПК "Безопасный город" задержали 104 человек, находящихся в розыске, раскрыли 42 преступления и задержали 79 транспортных средств. Также в прошлом году было расширено количество лицензий на распознавание государственных регистрационных знаков транспортных средств, их цвета, модели и марки.

Отметим, срок хранения записей с камер видеонаблюдения составляет 30 дней. Для получения видеозаписи нужно составить обращение, указав ФИО, адрес электронной почты для направления ответа, суть обращения, приложить необходимые документы и материалы в электронной форме. Подать обращение можно лично, отправив почтой заказным письмом с уведомлением о вручении. Также это можно сделать на сайте УМВД по Тюменской области.