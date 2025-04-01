Почти 70 участников СВО нашли работу в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 70 участников СВО нашли работу благодаря содействию, которое им оказали по проекту "Моя карьера с "Единой Россией" в Тюменской области.

Об этом рассказала руководитель регионального исполкома "Единой России", председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова на региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий в Тюмени 18 апреля.

"В Тюменской области я курирую проект "Моя карьера с "Единой Россией". Очень часто к нам приходят молодые люди, инвалиды и благодаря тому, что в регионе налажено взаимодействие правительства Тюменской области, органов занятости и работодателей, нам удается соединить компании и тех, кто ищет работу своей мечты", - уточнила Ольга Швецова.

По ее словам, в рамках проекта ведется работа с участниками специальной военной операции. Совместно с департаментом труда и занятости населения, кадровой службой специалисты стараются каждому помочь найти работу либо пройти профориентирование. Этой возможностью уже воспользовались 70 участников СВО – они трудоустроены в Тюменской области.

"Ярмарка проходит под девизом "Время возможностей" и это действительно так. Здесь можно пообщаться с работодателями, задать вопросы. И в целом, присмотреть для себя успешную работу", - подчеркнула значимость события Ольга Швецова.

Отметим, что на ярмарке вакансий наградили победителей конкурса "Лучший работодатель в области содействия занятости населения". В числе награжденных ведущие компании региона, социальные учреждения, ведомства. Конкурс второй год проводят правительство Тюменской области и партия "Единая Россия". Участниками становятся предприятия, в которых создают новые рабочие места, внедряют программы адаптации и профессионального обучения сотрудников.

Напомним, на региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий около 300 работодателей представляют 19 тыс. мест для трудоустройства.

Адреса площадок ярмарки вакансий здесь.

Оксана Корнеенкова