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Почти 70 участников СВО нашли работу в Тюменской области

Общество, 13:31 18 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 70 участников СВО нашли работу благодаря содействию, которое им оказали по проекту "Моя карьера с "Единой Россией" в Тюменской области.

Об этом рассказала руководитель регионального исполкома "Единой России", председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова на региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий в Тюмени 18 апреля.

"В Тюменской области я курирую проект "Моя карьера с "Единой Россией". Очень часто к нам приходят молодые люди, инвалиды и благодаря тому, что в регионе налажено взаимодействие правительства Тюменской области, органов занятости и работодателей, нам удается соединить компании и тех, кто ищет работу своей мечты", - уточнила Ольга Швецова.

По ее словам, в рамках проекта ведется работа с участниками специальной военной операции. Совместно с департаментом труда и занятости населения, кадровой службой специалисты стараются каждому помочь найти работу либо пройти профориентирование. Этой возможностью уже воспользовались 70 участников СВО – они трудоустроены в Тюменской области.

"Ярмарка проходит под девизом "Время возможностей" и это действительно так. Здесь можно пообщаться с работодателями, задать вопросы. И в целом, присмотреть для себя успешную работу", - подчеркнула значимость события Ольга Швецова.

Отметим, что на ярмарке вакансий наградили победителей конкурса "Лучший работодатель в области содействия занятости населения". В числе награжденных ведущие компании региона, социальные учреждения, ведомства. Конкурс второй год проводят правительство Тюменской области и партия "Единая Россия". Участниками становятся предприятия, в которых создают новые рабочие места, внедряют программы адаптации и профессионального обучения сотрудников.

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Напомним, на региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий около 300 работодателей представляют 19 тыс. мест для трудоустройства.

Адреса площадок ярмарки вакансий здесь.

Оксана Корнеенкова

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# Всероссийская ярмарка трудоустройства , Ольга Швецова , СВО

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