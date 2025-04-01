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Андрей Степанов: питбайкам не место на дорогах общего пользования

Общество, 13:42 18 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

О том, что передвижение на питбайках недопустимо на дорогах общего пользования, рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов во время пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 18 апреля.

Только с начала 2025 года в регионе в авариях с участием подростков погиб один пассажир питбайка, трое несовершеннолетних получили травмы. Так, питбайк въехал в опору ЛЭП в с. Ембаево. За рулем находился 12-летний школьник. Он получил ранения. Подросток ехал на питбайке, подаренном отцом, и не справился с управлением.

"Смысл заложен в самом определении, оно говорит, что питбайк - это спортивный инвентарь, а значит, должен использоваться только на специальных спортивных площадках, его появление в местах, где находятся люди, тем более на дорогах общего пользования, - нарушение закона", - рассказал Андрей Степанов.

Статистика говорит о том, подчеркнул Степанов, что в летние каникулы наибольшее количество детей страдает именно в дорожно-транспортных происшествиях. В 2024 году произошло 70 ДТП с участием детей-водителей механических транспортных средств, зафиксировано 53 аварии с участием юных велосипедистов.

Начальник Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер рассказал, что в мае в регионе стартует масштабная социальная кампания, направленная на безопасность детей-водителей. Её целевая аудитория - юные велосипедисты, водители средств индивидуальной мобильности, автомобилей и мотоциклов, а также их родители.

Николай Ступников

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# Андрей Степанов , ДТП , подростки

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