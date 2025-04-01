Тюменцам напомнили о праве отказа от дополнительных услуг

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Статья 16 закона "О защите прав потребителей" запрещает ограничивать приобретение одних услуг обязательным приобретением других, напоминает юрист Евгений Боднар. Дополнительные услуги должны предлагаться на добровольной основе, а в случае навязывания клиент имеет право вернуть потраченные деньги.

Эксперт советует перед подписанием договора внимательно изучать все пункты и задавать вопросы менеджеру. Навязать дополнительные услуги нередко пытаются в банках, при оформлении кредитов менеджеры часто предлагают страхование жизни или юридические консультации, хотя они не являются обязательными для получения займа, пишет "КП-Тюмень". Если услуга уже была подключена, заемщик может в течение 30 дней вернуть деньги.

Евгений Боднар отмечает, что у потребителей есть законное право отказаться от навязанных "благ" и вернуть деньги за товары или услуги, проданные без согласия. Требование клиента должно быть удовлетворено в течение трех дней.