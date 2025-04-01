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Около 14 тыс. первоклассников пойдут в школу в новом учебном году в Тюмени

Общество, 15:09 21 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 14 тыс. первоклассников сядут за школьные парты в Тюмени 1 сентября 2025 года. Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор департамента образования администрации города Ольга Тренина.

По словам руководителя, выпускниками девятых классов в 2025 году станут более 13 тысяч юных тюменцев, аттестат о среднем общем образовании получат почти 6 тыс. 500 человек.

Сдача ЕГЭ стартует 24 мая, а выпускные состоятся 28 июня. С подробным расписанием единых государственных экзаменов можно ознакомиться здесь.

Ольга Тренина отметила, что традиционно самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ у ребят из Тюмени остаются обществознание, его выбрали 2 тыс. 176 человек, информатика – 1 тыс. 322 выпускников и физика – 1 тыс. 73 школьника.

Инна Кондрашкина

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# 1 сентября , ЕГЭ

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