Около 14 тыс. первоклассников пойдут в школу в новом учебном году в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 14 тыс. первоклассников сядут за школьные парты в Тюмени 1 сентября 2025 года. Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор департамента образования администрации города Ольга Тренина.

По словам руководителя, выпускниками девятых классов в 2025 году станут более 13 тысяч юных тюменцев, аттестат о среднем общем образовании получат почти 6 тыс. 500 человек.

Сдача ЕГЭ стартует 24 мая, а выпускные состоятся 28 июня. С подробным расписанием единых государственных экзаменов можно ознакомиться здесь.

Ольга Тренина отметила, что традиционно самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ у ребят из Тюмени остаются обществознание, его выбрали 2 тыс. 176 человек, информатика – 1 тыс. 322 выпускников и физика – 1 тыс. 73 школьника.

Инна Кондрашкина