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Систему отопления Центральной библиотеки Краснодона обновят тюменские специалисты

Общество, 12:21 25 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты из Тюменской области обновят систему отопления Центральной городской библиотеки Краснодона. Проект капремонта охватывает площадь 1 тыс. 244 кв. м, сообщил глава Краснодонского муниципального образования Сергей Козенко.

"В рамках специального инфраструктурного проекта сотрудники подрядной организации шефа-региона Тюменской области провели демонтажные работы на внутренней системе отопления в Центральной городской библиотеке, расположенной в Краснодоне на улице Микроцентр. Предусмотрена полная замена внутренней системы отопления", - уточнил глава.

Он уверен, что после ремонта в библиотеке посетителей ждет тепло и комфорт. В обновленном, уютном пространстве можно будет в полной мере насладиться чтением даже в самые холодные дни.

Отметим, соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и Краснодонским муниципальным округом действует с июня 2022 г.

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# ЖКХ , Краснодон

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