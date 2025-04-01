Юные тюменцы презентовали семейные книги памяти

| Фото: ТОГИРРО | Фото: ТОГИРРО

Презентация семейных книг памяти прошла в рамках одноименной всероссийской акции в Ресурсном центре воспитания Тюменской области в преддверии юбилея Великой Победы.

Школьники и студенты региона в течение всего года собирали информацию о героях своей семьи, искали информацию в интернете и оформляли все в иллюстрированную книгу. Презентовали итоги своей работы ребята в торжественной обстановке на ключевом мероприятии акции, сообщает ТОГИРРО.

"Сегодня мы говорим о памяти нашего великого народа, великой страны, любимого региона и каждой семьи. Именно вы, ребята, главные хранители исторической памяти нашей Родины", - отметила, обращаясь к участникам, начальник управления организации образовательно-воспитательного процесса департамента образования и науки Тюменской области.

В семейные книги вошла информация о прадедах ребят, их подвигах в годы Великой Отечественной войны и деятельности в мирное время.