Пыльцу цветущих деревьев выявили в воздухе Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пыльцу цветущих деревьев выявили в воздухе Тюмени. В самом начале находится "пыление" березы, ясеня и ивы - от одного до шести пыльцевых зерен на кубометр воздуха. Продолжают активное цветение вяз, орешник и клен. Об этом сообщает медицинский центр "Парацельс".

"Лидером по количеству выброса пыльцы остается тополь, который демонстрирует наиболее интенсивное пыление среди всех наблюдаемых растений. 34 пыльцевых зерен на кубических метр воздуха", - уточняется в сообщении.

При этом активность плесневых грибков остается на низком уровне, что является благоприятным фактором для аллергиков. Тем не менее сложный период для людей с повышенной чувствительностью к пыльце приближается.

Во время активного цветения лиственных деревьев особенно важно регулярно принимать назначенные врачом препараты, не пропускать курсы аллерген-специфической иммунотерапии. А также использовать защитные средства для глаз, кожи и дыхательных путей, проводить влажную уборку помещений.