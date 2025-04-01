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Пыльцу цветущих деревьев выявили в воздухе Тюмени

Общество, 17:32 24 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пыльцу цветущих деревьев выявили в воздухе Тюмени. В самом начале находится "пыление" березы, ясеня и ивы - от одного до шести пыльцевых зерен на кубометр воздуха. Продолжают активное цветение вяз, орешник и клен. Об этом сообщает медицинский центр "Парацельс".

"Лидером по количеству выброса пыльцы остается тополь, который демонстрирует наиболее интенсивное пыление среди всех наблюдаемых растений. 34 пыльцевых зерен на кубических метр воздуха", - уточняется в сообщении.

При этом активность плесневых грибков остается на низком уровне, что является благоприятным фактором для аллергиков. Тем не менее сложный период для людей с повышенной чувствительностью к пыльце приближается.

Во время активного цветения лиственных деревьев особенно важно регулярно принимать назначенные врачом препараты, не пропускать курсы аллерген-специфической иммунотерапии. А также использовать защитные средства для глаз, кожи и дыхательных путей, проводить влажную уборку помещений.

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# аллергия , деревья

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