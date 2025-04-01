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На субботник с мастер-классами и квестом ждут тюменцев в сквере Ветеранов энергетики

Общество, 17:38 25 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Субботник проведет тюменский мультицентр "Моя территория" в сквере Ветеранов энергетики 27 апреля. Кроме уборки жителей ждут мастер-классы, квест и посадка семян, сообщают организаторы.

С 13 часов состоятся экологический квест "Тайны зеленого княжества", мастер-классы по созданию игрушек для животных из приюта от студенческого экосообщества 5R, по изготовлению чая из различных трав от Центра развития экологических программ "Живая планета" и по пожарной безопасности в лесу от студенческого спасотряда ТюмГУ.

Также жителей приглашают на уборку в аптекарском огороде, сбор лекарственных растений от эковолонтерского отряда "Ботва" и посадку семян деревьев от всероссийского движения "Волонтеры леса".

Регистрация на событие открыта по ссылке.

Отметим, что субботник пройдет в рамках Всероссийской недели "Мы за чистоту".

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# мультицентр Моя территория , субботник , уборка

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