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Маршруты трех межмуниципальных автобусов в Тюмени изменятся с 1 мая

Общество, 10:57 28 апреля 2025

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Движение сразу нескольких межобластных и межмуниципальных маршрутов изменится в Тюменской области с 1 мая.

Как сообщает Главное управление строительства региона, на межмуниципальных маршрутах № 110 "Тюмень - Успенка", № 210 "Тюмень - Успенка", № 310 "Тюмень - Успенка" - вводится остановочный пункт – "КП Московские усадьбы" при движении в прямом направлении.

По вторникам и субботам начнет движение межобластной маршрут № 8782 "Тюмень – Приобье" с отправлением из тюменского автовокзала в 19 часов.

С 1 мая межобластной маршрут № 8853 "Тюмень – г. Советский" будет осуществлять движение ежедневно, с отправлением от тюменского автовокзала в 17 часов 50 минут.

Также в ежедневном режиме начнет движение межобластной маршрут № 9231 "Пойковский – Курган", с отправлением из тюменского автовокзала в 6 часов 25 минут.

Межобластной маршрут № 586 "Ханты-Мансийск – Курган" с отправлением в 7 часов 25 минут из тюменского автовокзала будет закрыт.

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# автобусы , автовокзал , общественный транспорт

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