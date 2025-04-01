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За проекты благоустройства 3,5 млн россиян проголосовали на госуслугах

Общество, 14:48 26 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3,5 млн человек за пять дней проголосовали на Госуслугах в приложении "Госуслуги Решаем вместе" за проекты благоустройства. Перечень объектов благоустройства был сформирован с учётом предложений жителей. В него вошли более 6 тыс. объектов и дизайн-проектов в 1,6 тыс. муниципалитетах, сообщает Минцифры РФ.

На Госуслугах можно голосовать с 14 лет. Нужна подтверждённая учётная запись. Выбрать можно только один объект в районе проживания или регистрации.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в пятый раз. Выбрать, что отремонтируют в следующем году, можно в общественных местах, где дежурят волонтёры с доступом к системе голосования, на Госуслугах или в мобильном приложении "Госуслуги Решаем вместе". В прошлом году проголосовали более 17 млн человек.

Онлайн-голосование за объекты, которые благоустроят в 2026 году, пройдет до 12 июня. Проект реализуют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В Тюменской области работают более 220 волонтеров. В течение дня они бывают в разных общественных пространствах Тюмени, помогают горожанам разобраться в алгоритме голосования. Напомним, тюменцам предстоит выбрать дизайн-проект сквера Депутатов, площади Борцов Революции и аллеи Молодоженов.

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# благоустройство дворов , Минцифры , национальный проект Инфраструктура для жизни

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