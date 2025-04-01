Субботник в Затюменском парке прошел с полевой кухней и концертом

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Субботник в Затюменском парке объединил большое число неравнодушных горожан 26 апреля во Всероссийский субботник. Для них организовали полевую кухню и концертную программу.

"Очень радостно было увидеть среди участников активистов-спортсменов-волонтеров, которые занимаются организацией спортивных мероприятий и активно участвуют в благоустройстве нашего города. Особая роль досталась наиболее выносливым добровольцам — именно благодаря их силе и упорству была собрана большая партия валежника. Творческие коллективы обеспечивали праздничное настроение, а полевая каша стала приятным завершением общего дела", - написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

Мэр выразил благодарность всем, кто участвовал в уборке Затюменского парка, сада Дружбы, парка Пограничников и парка Дружбы между Россией и Республикой Корея. По его мнению, в это субботнее утро многие жители Тюмени вышли на городские площадки и сделали важный вклад в чистоту нашего города.

"Особенно хочется отметить волонтеров, рассказывающих жителям о дизайнерских проектах, за которые предстоит голосовать. Спасибо всем за активную позицию и любовь к нашему замечательному городу!" - сказал Афанасьев.

Напомним, сам глава Тюмени с утра участвовал в субботнике в сквере Депутатов.