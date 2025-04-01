Тюменские компании отремонтируют 47 лифтов в домах Краснодона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компании из Тюменской области отремонтируют 47 лифтов в домах Краснодонского муниципального округа. Также в планах обновить 19 кровель.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале по итогам визита в Краснодон.

"Большое внимание в подшефном Краснодоне уделяем восстановлению коммунальной инфраструктуры, сильно устаревшей за последние 30 лет. Сети износились, накопились большие проблемы с кровлями и лифтами в многоквартирных домах. Строители двигаются хорошими темпами. Материалами обеспечены, заводы исправно поставляют необходимое оборудование. Подрядчики к работам привлекают местных жителей", - уточнил глава региона.

Александр Моор также рассказал, что посетил новую котельную, которая обогревает здание Детской школы искусств. В учреждении заменили наружные сети теплоснабжения и внутреннюю систему отопления. По словам директора, прошедшей зимой впервые за долгие годы дети не мерзли, учиться было тепло и комфортно.

Новая котельная появится и в Центральной городской библиотеке. Под нее рабочие готовят площадку.