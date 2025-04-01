В Тюменской области ожидают усиление ветра и грозы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Тюменской области 28 апреля. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Днём 28 апреля в отдельных районах местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный от семи до 12 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 20 метров в секунду. Воздух при этом прогреется до плюс 11, плюс 20 градусов.

Днём 29 апреля с сохранением ночью 30 апреля местами по югу Тюменской области ожидают опасное явление: очень сильный ветер с порывами 25-28 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега и дождя. Похолодание до плюс трех, плюс пяти 5 градусов.