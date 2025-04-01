Тюменские ученые получат патент на технологию очистки песка от мазута

ТИУ ТИУ

Технологию очистки песка и гальки, загрязнённых мазутом, разработали и успели проверить в Анапе ученые кафедры техносферной безопасности Тюменского индустриального университета Юрий Сивков и Артур Никифоров. Разработка проходит процесс патентования.

Тюменцы опробовали метод на месте аварийного разлива мазута в Черном море на побережье Анапы. В экспедиции было исследовано побережье в районе станицы Благовещенская, отобраны образцы песка, а также проведена апробация технологии очистки загрязненного песка на основе низкотемпературного окислительного крекинга. Лабораторные испытания новой технологии показали впечатляющие результаты, демонстрируя высокую степень очистки, сообщает вуз.

"Загрязнение мазутом представляет собой серьезную экологическую угрозу, поскольку оно относится к классу стойких органических загрязнителей. Стандартные методы очистки, такие как механическая уборка или использование сорбентов, зачастую оказываются недостаточно эффективными для полного удаления нефтепродуктов, оставляя за собой следы загрязнения и нанося вред экосистеме. Мы предлагаем использовать метод, основанный на принципе низкотемпературного окислительного крекинга. Данный процесс позволяет расщеплять сложные молекулы мазута на более простые и безопасные соединения при относительно низких температурах, что делает его энергоэффективным и экологически безопасным", – рассказал Юрий Сивков.

Напомним, еще одна разработка представителя ТИУ нашла одобрение у экспертов. Это "EG – локализация аварийных разливов нефти с помощью ферромагнитных порошков" студентки Анны Мусатовой. Она представила ее на Российском венчурном форуме в Казани. Технологию оценили Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, исполнительный директор Ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) Альбина Никконен и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее из Тюменской области была направлена группа из 18 волонтеров в Краснодарский край на ликвидацию мазута.