Александр Моор поздравил сотрудников скорой подшефного Краснодона

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Сотрудников скорой помощи подшефногоКраснодона поздравил с профессиональным праздником губернатор Тюменской области Александр Моор. В своих социальных сетях глава региона рассказал также о своей рабочей поездке в ЛНР.

"С самого начала сотрудничества мы модернизируем медицинскую сферу города, восстановили больничный комплекс городской многопрофильной больницы, включая детское отделение", - отметил он.

Также в Краснодоне обновлён родильный дом – теперь он оснащён новым медицинским оборудованием, которое позволяет проводить современные операции.

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

"Сейчас проводим активную модернизацию станции скорой помощи. В 2022 году мы предоставили три современных автомобиля. В этом году введем в строй современное новое здание", - рассказал губернатор.

Он добавил также, что в Краснодоне работают высокопрофессиональные врачи, которые ограничены только ненадлежащими условиями. "Наша задача – помочь им", - считает Алексадр Моор.