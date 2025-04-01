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В Тюменском районе из-за короткого замыкания сгорела хозяйственная постройка

Происшествия, 12:58 28 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хозяйственная постройка загорелась из-за короткого замыкания в п. Боровский Тюменского района 27 апреля. Пожар ликвидировали на площади 26 кв. м. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В с. Бердюжье Бердюжского района загорелся двухквартирный жилой дом. Огонь повредил имущество на площади 6 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Всего в Тюменской области 27 апреля зарегистрировали три техногенных пожара. Спасатели четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП и четыре раза помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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