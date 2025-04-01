В Тюменской области выберут лучшего экспортера 2025 года
Конкурс "Экспортер года" Тюменской области стартовал 28 апреля. Победителя назовут 28 мая.
По информации организаторов, конкурс проводят для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе и занимающихся экспортом продукции, работ и услуг. Заявки принимают до 20 мая включительно.
"После подачи заявки для уточнения и верификации данных анкеты с участниками конкурса свяжутся сотрудники Центра поддержки экспорта Тюменской области. Основные условия конкурса — наличие компании в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области, а также подтвержденные объемы экспорта товаров или услуг в 2024 году. Победители регионального конкурса "Экспортер года"-2024 не допускаются к участию в региональном конкурсе "Экспортер года"-2025", - уточнили в центре.
Документы можно направить двумя способами: на бумажном носителе по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142, технопарк; в электронной версии на почту: export@obl72.ru.
Торжественная церемония награждения намечена на 30 мая.
Контактное лицо по вопросам участия: специалист Центра поддержки экспорта Тюменской области Розалия Беломоина: +7 (922) 048-83-57.