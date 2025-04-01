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В Тюменской области выберут лучшего экспортера 2025 года

Экономика, 18:16 28 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Экспортер года" Тюменской области стартовал 28 апреля. Победителя назовут 28 мая.

По информации организаторов, конкурс проводят для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе и занимающихся экспортом продукции, работ и услуг. Заявки принимают до 20 мая включительно.

"После подачи заявки для уточнения и верификации данных анкеты с участниками конкурса свяжутся сотрудники Центра поддержки экспорта Тюменской области. Основные условия конкурса — наличие компании в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области, а также подтвержденные объемы экспорта товаров или услуг в 2024 году. Победители регионального конкурса "Экспортер года"-2024 не допускаются к участию в региональном конкурсе "Экспортер года"-2025", - уточнили в центре.

Документы можно направить двумя способами: на бумажном носителе по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142, технопарк; в электронной версии на почту: export@obl72.ru.

Торжественная церемония награждения намечена на 30 мая.

Контактное лицо по вопросам участия: специалист Центра поддержки экспорта Тюменской области Розалия Беломоина: +7 (922) 048-83-57.

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# конкурс , центр поддержки экспорта Тюменской области

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