В Тюменской области выберут лучшего экспортера 2025 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Экспортер года" Тюменской области стартовал 28 апреля. Победителя назовут 28 мая.

По информации организаторов, конкурс проводят для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе и занимающихся экспортом продукции, работ и услуг. Заявки принимают до 20 мая включительно.

"После подачи заявки для уточнения и верификации данных анкеты с участниками конкурса свяжутся сотрудники Центра поддержки экспорта Тюменской области. Основные условия конкурса — наличие компании в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области, а также подтвержденные объемы экспорта товаров или услуг в 2024 году. Победители регионального конкурса "Экспортер года"-2024 не допускаются к участию в региональном конкурсе "Экспортер года"-2025", - уточнили в центре.

Документы можно направить двумя способами: на бумажном носителе по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142, технопарк; в электронной версии на почту: export@obl72.ru.

Торжественная церемония награждения намечена на 30 мая.

Контактное лицо по вопросам участия: специалист Центра поддержки экспорта Тюменской области Розалия Беломоина: +7 (922) 048-83-57.