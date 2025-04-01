План по борьбе с серым майнингом утвердили в Тюменской области

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

План по борьбе с серым майнингом утвердили в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Документ представил директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области.

Ключевые пункты в плане по борьбе с серым майнингом проведение подомовых обходов и осмотров территории; информирование УМВД России по Тюменской области о признаках незаконного майнинга; ограничение электроснабжения по выявленным случаям майнинга.

"По информации УФНС России по состоянию на 21 марта, отдельно акцентирую внимание, в Тюменской области отсутствовали точки майнинга, т. е. адреса фактического расположения технических и программно-аппаратных средств, которые используются в законных целях для майнинга цифровой валюты", - подчеркнул Семен Тегенцев.

Любой майнинг без регистрации в реестре является незаконным.

Серый майнинг из-за значительной нагрузки на сети может стать причиной сбоев и пожаров. К нему необходимо применять соответствующие меры, уверены члены штаба.

"Первое — это незамедлительное отключение майнера. Неважно, где он находится в индивидуальном доме, промышленном объекте и, тем более, многоквартирном доме. Второе, будет проводиться анализ объёма потреблённой им энергии, стоимость которой он обязан возместить. И третье, административная и уголовная ответственность. Такая деятельность является незаконным предпринимательством. Наносится вред общему имуществу. Есть несколько статей, по которым правоохранительные органы смогут привлечь таких лиц", - отметил заместитель губернатора региона Павел Перевалов.

Проект комплексного плана утвержден и обязателен к исполнению.