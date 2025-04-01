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В Ялуторовске откроют уникальное производство строительных конструкций

Экономика, 20:21 28 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уникальное производство строительных конструкций для каркасных бетонных объектов построит инвестор в Ялуторовске. Завод "Бизон" будет выпускать балки, длиной до 32 м, аналогов в регионе нет.

Об этом рассказал глава Ялуторовска Вячеслав Смелик на пресс-подходе по итогам встречи губернатора Тюменской области Александра Моора с участниками Строительно-индустриального кластера.

"У нас хорошо развиваются пищевая промышленность и предприятия строительной индустрии. Мы видим на примере "Комбината строительных материалов" группы компаний "Партнер". Это одно из градообразующих предприятий - более 400 рабочих мест, активный участник наших социальных программ. В 2024 году мы выполняли реконструкцию городского сада, и по нашей просьбе завод нам на три миллиона рублей предоставил современную брусчатку в качестве подарка к юбилею города", - уточнил глава города.

Он уточнил, что перспективы развития промышленности в Ялуторовске также связаны с производством стройматериалов: "Ряд предприятий еще должны построить промплощадки".

Напомним, во время рабочего визита в Ялуторовск губернатор Тюменской области Александр Моор посетил новые мастерские Агротехнологического колледжа, предприятие "Комбинат строительных материалов" и провел встречу с участниками Строительно-индустриального кластера.

Оксана Корнеенкова

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# Вячеслав Смелик , строительные материалы , Ялуторовск

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