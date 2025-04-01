  • 28 апреля 202528.04.2025понедельник
  • USD82,6549
    EUR94,3593
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер южный

Более 40 тысяч тюменцев проголосовали за дизайн-проекты общественных пространств

Общество, 21:16 28 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 40 тыс. человек проголосовали за дизайн-проекты трех общественных пространств в Тюмени.

Об этом написал в Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

Лидер голосования — сквер Депутатов, набравший 15 тыс. 729 голосов. Второе место занимает площадь Борцов революции с результатом около 13 тыс. голосов. Аллею Молодоженов поддержали более 12 тыс. участников.

Горожане успевают повлиять на облик города до 12 июня. Можно проголосовать онлайн на специальной платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".

Благоустройство проведут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:42 28.04.2025Более 270 вакансий открыто в детских лагерях Тюменской области
21:16 28.04.2025Более 40 тысяч тюменцев проголосовали за дизайн-проекты общественных пространств
20:59 28.04.2025Двое подростков пострадали в аварии в Тюменской области
20:34 28.04.2025Еще двое тюменцев стали призерами Всероссийской олимпиады школьников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора