Более 40 тысяч тюменцев проголосовали за дизайн-проекты общественных пространств
Более 40 тыс. человек проголосовали за дизайн-проекты трех общественных пространств в Тюмени.
Об этом написал в Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.
Лидер голосования — сквер Депутатов, набравший 15 тыс. 729 голосов. Второе место занимает площадь Борцов революции с результатом около 13 тыс. голосов. Аллею Молодоженов поддержали более 12 тыс. участников.
Горожане успевают повлиять на облик города до 12 июня. Можно проголосовать онлайн на специальной платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".
Благоустройство проведут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и национального проекта "Инфраструктура для жизни".