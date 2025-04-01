В Тюмени из-за неосторожного обращения с огнем горела квартира

| Фото: В Тюмени из-за неосторожного обращения с огнем горела квартира | Фото: В Тюмени из-за неосторожного обращения с огнем горела квартира

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в однокомнатной квартире дома по ул. Вересковая в Тюмени 28 апреля. Здесь огонь повредил имущество на площади 1 кв. м. Пострадавших нет, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Также в понедельник утром произошел пожар в помещении пекарни в здании торгового центра "Для Вас" на Червишевском тракте. Огнем повреждено имущество, внутренняя отделка и оборудование на площади 20 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара – устанавливается.

Всего за сутки в Тюменской области сотрудники регионального управления МЧС России шесть раз привлекались на ликвидацию последствий ДТП, зафиксировано пять техногенных пожаров, помощь населению оказана два раза, на водных объектах происшествий не зарегистрировано.