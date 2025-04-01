В Тюменском районе итоговые экзамены сдадут более трех тысяч старшеклассников
2 тыс. 125 учеников девятых классов и 906 учеников 11 классов сдадут выпускные экзамены в Тюменском районе. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Период государственной итоговой аттестации в школах района продлится с 21 мая по 2 июля.
Самыми популярными предметами у выпускников стали обществознание, информатика, география, физика и профильная математика
По информации начальника управления образования Тюменского района Ольги Буториной, уже прошли тренировочные тестирования, идет разъяснительная работа с родителями, действует горячая линия по вопросам ЕГЭ 8 (3452) 289-605.