  • 29 апреля 202529.04.2025вторник
  • USD82,5467
    EUR93,1801
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер западный

В Тюменском районе итоговые экзамены сдадут более трех тысяч старшеклассников

Общество, 18:05 29 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 125 учеников девятых классов и 906 учеников 11 классов сдадут выпускные экзамены в Тюменском районе. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Период государственной итоговой аттестации в школах района продлится с 21 мая по 2 июля.

Самыми популярными предметами у выпускников стали обществознание, информатика, география, физика и профильная математика

По информации начальника управления образования Тюменского района Ольги Буториной, уже прошли тренировочные тестирования, идет разъяснительная работа с родителями, действует горячая линия по вопросам ЕГЭ 8 (3452) 289-605.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выпускники , ЕГЭ , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:34 29.04.2025140 тонн бутового камня завезли для укрепления дороги у моста в селе Казанского района
18:23 29.04.2025За два дня участниками "Инфофорума-Тюмень" стали более 600 человек
18:07 29.04.2025Волонтеры "Транснефть – Сибири" приняли участие в экологической акции
18:05 29.04.2025В Тюменском районе итоговые экзамены сдадут более трех тысяч старшеклассников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора