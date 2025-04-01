Тюменский опыт вовлечения креативных индустрий в общественные пространства оценила Марина Монгуш

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт вовлечения креативных индустрий в общественные пространства Тюмени высоко оценила президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш на примере пешеходной улицы Дзержинского и создания событий для парков и скверов города. Эксперт входит в состав рабочей группы "Экономика пространств" Минстроя РФ. Ее заседание прошло в Тобольске 29 апреля.

"Креативная экономика невозможна без инфраструктуры для креативных индустрий. Мы часто упираемся просто в кластеры. На самом деле объектов для креативных индустрий много. Есть смежные пространства, которые позволяют развивать разные отрасли. Парки и скверы, если они организованы правильно, и учитывают интересы креативного бизнеса, это влияет в целом на креативную экономику субъекта и города. Важен комплексный подход. И в Тюмени все это делают, можно только порадоваться за вас", - сказала Марина Монгуш.

12 федеральных экспертов рассматривали варианты развития экономики пространств. Благоустроенные территории являются привлекательными для инвестирования. Поэтому важно вовлекать муниципалитеты в конкурсы по формированию комфортной городской среды. Тогда бюджетный рубль окупится сторицей, уверены участники заседания.

Напомним, с начала 2025 г. Тюменское агентство развития креативных индустрий стало оператором проведения событий в парках и скверах города. Креативные предприниматели готовы реализовать ряд проектов в экопарке "Затюменский" и Гилевская роща. Это чайный фестиваль, забег с собаками, мастер-классы ремесленников и другое.

В мае ТАРКИ запустит сайт, из которого горожане узнают о том, как весело и с пользой можно провести время в общественном месте.

Анжела Лебедева