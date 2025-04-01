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За два дня участниками "Инфофорума-Тюмень" стали более 600 человек

Общество, 18:23 29 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 600 человек стали участниками первой межрегиональной конференции по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорум-Тюмень".

Как сообщает департамент информатизации Тюменской области, еще более 500 зрителей посмотрели прямые трансляции с площадок события. Среди участников представители 26 регионов России и Республики Беларусь.

"Впервые в Тюмени мы провели межрегиональную конференцию по информационной безопасности в Уральском федеральном округе. Как профессиональная площадка "Инфофорум-Тюмень" стал источником новых идей, способных оказать влияние на развитие сферы информационной безопасности как на региональном, так и на федеральном уровне", оценил прошедшее событие директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Посмотреть запись онлайн-трансляции можно по ссылке.

Фотоальбом "Инфофорум-Тюмень 2025" здесь.

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# информационная безопасность

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