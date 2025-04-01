За два дня участниками "Инфофорума-Тюмень" стали более 600 человек
Более 600 человек стали участниками первой межрегиональной конференции по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорум-Тюмень".
Как сообщает департамент информатизации Тюменской области, еще более 500 зрителей посмотрели прямые трансляции с площадок события. Среди участников представители 26 регионов России и Республики Беларусь.
"Впервые в Тюмени мы провели межрегиональную конференцию по информационной безопасности в Уральском федеральном округе. Как профессиональная площадка "Инфофорум-Тюмень" стал источником новых идей, способных оказать влияние на развитие сферы информационной безопасности как на региональном, так и на федеральном уровне", оценил прошедшее событие директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.
Посмотреть запись онлайн-трансляции можно по ссылке.
Фотоальбом "Инфофорум-Тюмень 2025" здесь.