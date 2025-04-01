В Тюмени чествовали основателей и активных благотворителей счета "Победа"

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Основателей и активных жертвователей счета "Победа" чествовали в Тюмени 29 апреля. Благотворительной акции исполняется 25 лет, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Председатель областного Совета ветеранов Степан Киричук, заместитель председателя Тюменской областной Думы, председатель регионального отделения Союза Женщин России Наталья Шевчик, депутат Тюменской областной думы Сергей Медведев рассказали, как зарождался проект.

"Счет "Победа" был создан, потому что невозможно оставаться равнодушным к трудностям человека, чье имя золотыми буквами вписано в историю нашей Родины. Главное, что эксперты ставят в заслугу организаторов счета: документы, принятые 25 лет назад, и сегодня являются эталонными, в них детально прописано все, что нужно для помощи ветеранам", - подчеркнул глава города Тюмени Максим Афанасьев.

Он вручил грамоты совету ветеранов, коллегам, руководителям организаций и предприятий, а также коллективам СМИ, которые поддерживали проект все эти годы.