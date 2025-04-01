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Волонтеры "Транснефть – Сибири" приняли участие в экологической акции

Общество, 18:07 29 апреля 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Волонтеры АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в субботнике, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Очистить от мусора и привести в порядок городские улицы и парковые зоны г. Тюмени вышли около 100 волонтеров компании. Цель экологического мероприятия – пропаганда бережного и ответственного отношения к природе.

Нефтепроводчики помогли очистить территорию общего пользования от бытовых отходов, сухих листьев и веток. Более 200 мешков мусора были вывезены с территории и направлены на переработку и утилизацию.

"Самое главное – сделать что-то полезное для нашего любимого города. Мы всегда с большим энтузиазмом принимаем участие не только в официальных мероприятиях предприятия, но и сами коллективом определяем проблемные зоны в городе, выходим и делаем это место чистым и красивым. Особенно это важно сделать в канун праздника 80-летия Великой Победы. Парад пройдет в чистом городе, по ухоженным улицам: и нам, и нашим дорогим ветеранам будет приятно", – рассказал заместитель начальника по персоналу и общим вопросам Тюменского УМН Владимир Котлубовский.

"Как известно чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Мы как экологически ориентированное предприятие всегда настроены на то, чтобы поддерживать чистоту, экологию города и окружающей среды", – отметила заместитель начальника отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО "Транснефть – Сибирь" Татьяна Тоболжанова.

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Свой вклад в чистоту города внесли работники Тобольского УМН, приняв участие в общегородских субботниках и в экологическом квесте "Чистые игры – чистый Тобольск".

"Команда управления вооружилась перчатками и мешками для сбора мусора и отправилась на территорию микрорайона Менделеево. Участие в подобных мероприятиях не только помогает сделать Тобольск чище и красивее, но и способствует поддержанию экологической культуры, ответственного отношения к окружающей среде среди работников предприятия", – сказала волонтер Тобольского УМН Алла Нуриева.

Экологические мероприятия в течение года реализуются во всех структурных подразделениях АО "Транснефть – Сибирь". Компания поддерживает мероприятия по сохранению, восстановлению окружающей среды, участвует в просветительских проектах, в рамках благотворительной программы выделяет финансовые средства общественным экологическим организациям и волонтерским движениям. Кроме того, в соответствии с политикой ПАО "Транснефть" в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности предприятие выполняет задачи по обеспечению охраны окружающей среды в регионах присутствия.

Елена Григорьева

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