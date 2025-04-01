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В сквере Депутатов установят детские и спортивные площадки

Общество, 19:37 29 апреля 2025

дизайн-проект Госуслуги. Решаем вместе | Фото: дизайн-проект Госуслуги. Решаем вместе

Детские и спортивные площадки установят в сквере Депутатов Тюмени в ходе его благоустройства. Он станет зеленее и еще уютнее. Так он выглядит на дизайн-проектах, представленных на выбор жителям города.

Общественное пространство расположено в Восточном округе областного центра у улиц Олимпийской и Широтной. По словам куратора проекта, депутата гордумы, директора ДК "Поиск" Вадима Долгих, обновление сквера назрело уже давно. Именно поэтому он одним из первых проголосовал за его благоустройство.

"Думаю, он станет одним из лучших мест в Тюмени. Появятся детские и спортивные площадки. Сам сквер станет зеленее, предусмотрено много парковочных мест. Проектом учтено то, что рядом находится храм, поэтому сцену для массовых мероприятий расположили на максимальном удалении от него", - уточнил депутат.

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Тюменцы могут выбрать один из двух вариантов того, каким станет сквер. В одном предусмотрено все для спокойного время препровождения, втором – для активного. Для семей с детьми готовы создать парк аттракционов. Любознательные смогут почерпнуть информацию об истории Тюмени, ее выдающихся жителях.

Сквер депутатов лидирует в голосовании за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств. За него отдали 19 тыс. 983 голоса. Поддержать обновление территорий могут тюменцы старше 14 лет. Увидеть варианты того, как будут выглядеть скверы можно на сайте "Госуслуги. Решаем вместе".

Голосование за выбор проекта преображения общественных пространств в 2026 г. продолжится до 12 июня. Жителям Тюменской области предстоит выбрать дизайн-проекты знаковых общественных пространств: трех в Тюмени и по одному в Ишиме и Тобольске.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Оксана Корнеенкова

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# благоустройство , интернет-голосование , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

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