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В ТюмГУ разрабатывают образовательную программу для участников проекта "Боевой кадровый резерв"

Общество, 14:15 30 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Образовательную программу для участников проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" разрабатывают в ТюмГУ. Работа идет совместно с правительством региона и высшей школой госуправления президентской академии, сообщает вуз.

"Пригласил членов Общественного совета проекта принять участие в содержательном наполнении программы, на которое был получен положительный отклик", — отметил руководитель Центра оценки и развития компетенций ТюмГУ Артем Березкин.

Отметим, проект "Боевой кадровый резерв" является аналогом федеральной программы "Время героев". Он направлен на развитие навыков и компетенций ветеранов и участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, организациях экономики Тюменской области.

Планируется, что по итогам обучения участники проекта получат диплом профессиональной переподготовки по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Напомним, ранее на заседании Общественного совета проекта губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что онлайн-тестирование прошли 540 человек. По его результатам к следующему этапу отбора – собеседованию допущены 170 ветеранов СВО и 190 военнослужащих, в данный момент участвующих в боевых действиях.

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# Александр Моор , Боевой кадровый резерв , ТюмГУ

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