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Хоккеисты "Рубина" сыграют с болельщиками 2 мая в Тюмени

Спорт, 17:05 01 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Товарищеским матчем с болельщиками завершит сезон тюменский хоккейный клуб "Рубин". Традиционный поединок состоится 2 мая.

Игра пройдёт в ледовом дворце на Воронинских горках, начало в 17 часов 30 минут. "Рубин" финишировал на третьем месте в регулярном чемпионате OLIMPBET ВХЛ.

Клуб набрал 92 очка, одержав 43 победы, в том числе 38 — в основное время. Однако в плей-офф закончил борьбу на стадии 1/8 финала, уступил "СКА-Неве" в серии до четырех побед со счётом 2-4. пишет "Вслух.ру".

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