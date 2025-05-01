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Фотогалерея: праздничный концерт "Человек труда" в Тюменской филармонии 1 мая

Общество, 15:21 01 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Праздничный концерт "Человек труда", посвященный работникам предприятий Тюменской области, прошел в филармонии 1 мая. Губернатор Александр Моор поздравил присутствующих с праздником и вручил награды.

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Юлия Божок

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# 1 мая , Александр Моор , трудовые коллективы

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