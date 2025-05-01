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Земляной вал укрепляют волонтёры в деревне Воронина Ишимского района

Общество, 15:34 01 мая 2025

администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

Защитный земляной вал укрепляют волонтёры в д. Воронина Ишимского муниципального района. Их задача – уложить полиэтиленовую пленку, которая играет ключевую роль в гидроизоляции.

Это позволит значительно снизить просачивание воды и предотвратить размывание конструкции. Уровень воды в реке Ишим продолжает подниматься, создавая угрозу населенным пунктам.

Глава района держит ситуацию на особом контроле. "Администрация круглосуточно мониторит ситуацию, координирует работу волонтёров и служб экстренного реагирования. Главная задача – минимизировать последствия паводка и обеспечить безопасность жителей", - отметил Сергей Ломовцев.

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# Ишимский район , паводок

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