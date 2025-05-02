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Пьяного подростка без прав задержали за рулем автомобиля в Бердюжском районе

Происшествия, 09:31 02 мая 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяный 17-летний водитель без прав был задержан в селе Пеганово в Бердюжском районе. Сотрудники Госавтоинспекции остановили нарушителя, который ехал за рулем автомобиля ВАЗ-21074.

Как отметили в ГАИ Тюменской области, показания алкотестера составили 0.90 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Молодой человек пояснил, что пил водку, затем поехал кататься по деревне с подругой.

В 2024 году подростка уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. В отношении него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Еще одного несовершеннолетнего нарушителя задержали в поселке Боровском Тюменского района. 15-летний школьник, не имя прав управления транспортом, ездил на питбайке.

На место была приглашена мама мальчика, которая пояснила, что питбайк принадлежит ей, но ключи находились в свободном доступе. Со слов школьника, он взял питбайк, чтобы покататься по поселку.

На водителя составлен административный материал за управление транспортом без водительского удостоверения. Питбайк помещен на специализированную стоянку.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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