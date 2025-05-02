В Тобольске стартовал сезон фонтанов

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Сезон фонтанов в Тобольске стартовал. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин, активная подготовка велась с 15 апреля. 1 мая начался запуск фонтанов.

"Рыба-кит" и фонтан в Парке Победы уже работают. Остальные сейчас настраивают, идет необходимый технологический процесс. Скоро в наши края придет стабильное тепло. Уверен, наши фонтаны вновь станут любимым местом отдыха для всех тоболяков", - отметил Петра Вагин.

Добавим, сезон фонтанов 1 мая стартовал и в Тюмени. Так, заработали фонтаны в аллее Молодоженов, в сквере Комсомольский, на Червишевском тракте, 15, и в других районах областного центра.